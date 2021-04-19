Карта распространения коронавируса на 19 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 19 апреля
Фото: pixabay.com
9 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалась 85-летняя женщина. Заразились еще 64 жителя. А выздоровели и были выписаны 76 пациентов.
Рассказываем статистику по районам и городам:
Ижевск - 15 350
Глазов - 1 439
Воткинск - 1 366
Можга - 1 747
Сарапул - 1 175
Завьяловский район - 1 776
Алнашский район - 621
Балезинский район - 479
Вавожский район - 283
Воткинский район - 361
Глазовский район - 336
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 760
Камбарский район - 290
Каракулинский район - 213
Кезский район - 324
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 217
Красногорский район - 313
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 377
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 866
Шарканский район - 557
Юкаменский район - 269
Якшур-Бодьинский район - 486
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 68 584 человека.
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