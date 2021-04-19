Карта распространения коронавируса на 19 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 19 апреля Фото: pixabay.com

9 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалась 85-летняя женщина. Заразились еще 64 жителя. А выздоровели и были выписаны 76 пациентов.

Рассказываем статистику по районам и городам:

Ижевск - 15 350

Глазов - 1 439

Воткинск - 1 366

Можга - 1 747

Сарапул - 1 175

Завьяловский район - 1 776

Алнашский район - 621

Балезинский район - 479

Вавожский район - 283

Воткинский район - 361

Глазовский район - 336

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 760

Камбарский район - 290

Каракулинский район - 213

Кезский район - 324

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 217

Красногорский район - 313

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 377

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 866

Шарканский район - 557

Юкаменский район - 269

Якшур-Бодьинский район - 486

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 68 584 человека.

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