На концерте «НАРАВНЫХ» в Ижевске исполнились мечты особенных ребят

Фото: Наталья Ветошкина

«Спасибо, что исполняете мечты!» - в выходные в Ижевске прошел благотворительный концерт «НАРАВНЫХ» (0+). На одной сцене вместе выступили профессиональные музыканты и танцоры Удмуртии и особенные ребята. Все средства с продажи билетов пойдут на исполнение творческих мечт ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Расскажем, какие уже исполнились!

Подарили пианино

Участники концерта «НАРАВНЫХ» мечтают о том, что поможет им дальше творчески развиваться и идти к своей цели - о собственном фортепиано, о новых костюмах для выступлений, об оплате курсов вокала, о записи их песни в профессиональной студии.

Фото: Наталья Ветошкина

«Нашей Милане Быковой (незрячей 12-летней девочке, которая поет, - прим. ред.) подарили цифровое пианино. Кто? Инициатором покупки была завуч музыкальной школы №8. Именно она нашла тех, кто смог оплатить такую покупку. Мама Миланы рассказала, что инструмент привезли прямо домой», - рассказывает Татьяна Сухих, директор фонда ВАЛТАУ и организатор концерта.

Фото: Наталья Ветошкина

Еще одному участнику и гостю концерта из Новосибирска - незрячему певцу Даниилу Соколкину директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин вручил сертификат на запись нескольких песен в профессиональной звукозаписывающей студии.

«Даниил просто счастлив. Сразу позвонил своему другу и сказал, что ему подарили. А друг удивился, говорит это же такая крутая студия, святая-святых, куда попадают не все. На что Даниил ему ответил: «Ну, теперь я видимо свой!».

Еще одна замечательная новость. Теперь незрячие дети смогут посещать обычную музыкальную школу.

Фото: Наталья Ветошкина

«Еще в прошлом году мы выходили на Администрацию города, рассказывали им о проблеме: дети с ОВЗ не могут попасть в музыкальную школу. Их не берут, потому что просто нет специальных программ и подготовленных специалистов, которые смогли бы работать с ними. Но уже в этом году музыкальная школа №8 готова взять таких ребят!», - говорит Татьяна Сухих.

«Конечно, пока чувства завершенности нет. Ведь мы исполнили не все мечты ребят. Да и тех денег, которые собраны, тоже не хватит на исполнение. Поэтому будем дальше работать, искать тех, кто готов будет нам и нашим ребятам помочь», - говорит Татьяна Сухих.

Шоу прошло на высоком уровне!

Этой весной формат фестиваля «НАРАВНЫХ», который обычно проходит на свежем воздухе, решили видоизменить и организовать концерт в ДК «Аксион». И несмотря на ограничения по рассадке, посмотреть на синтез творчества обычных музыкантов и особенных пришли сотни человек.

Фото: Наталья Ветошкина

«Зрителям понравилось. Звонили весь вечер, благодарили. Например, одна из мам рассказала, что ее ребенок с задержкой развития, который обычно не может высидеть и 20 минут, смотрел на сцену, не отрываясь, с разинутым ртом, от начала до конца», - делится впечатлениями директор фонда Татьяна.

Фото: Наталья Ветошкина

Это было профессиональное шоу, над которым работали специалисты высокого уровня: режиссеры, звукооператоры и т.д. На сцене развивался сюжет, одно действо плавно сменялось другим. Зрители увидели совместные с особенными ребятами выступления ижевской звездочки, участницы проекта «Голос дети» Лизы Перминовой, государственного ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас», муниципального хореографического ансамбля «Ижевск», танцоров NEXT, ансамбля скрипачей «Виолинка» ДШИ №1 и любимых «Бабушек из Бураново».

Предлагаем посмотреть один из номеров концерта: «Соло для пишущей машинки». Выступают муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск», Даниил Соколкин и ансамбль скрипачей «Виолинка» ДШИ №1. Видеоархив фонда ВАЛТАУ.

Фото: Наталья Ветошкина

«Уже точно известно, что 11 сентября на фан-зоне в парке Кирова пройдет фестиваль «НАРАВНЫХ» в традиционном формате», - подытожила Татьяна Сухих.

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