Председатель Союза пенсионеров Удмуртии Шамшурина Любовь Васильевна скончалась 19 апреля Фото: пресс-служба города Ижевска

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что председатель Союза пенсионеров Удмуртии Шамшурина Любовь Васильевна ушла из жизни. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Прощание с ней состоится уже завтра, 20 апреля, в 08:00 по адресу: ул.Буммашевская, 7/3, ритуальный дом «Вознесение».

Любовь Васильевна вела здоровый образ жизни, занималась скандинавской ходьбой и обучала йоге. Председатель Союза пенсионеров вела множество социальных проектов, в том числе обучала пожилых людей компьютерной грамотности. Она уже переживала два инфаркта и клиническую смерть. В 2018 году мы делали большой материал про эту удивительную женщину.

Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким Любови Васильевны.