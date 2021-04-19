Пьяный водитель без прав наехал на дорожное ограждение и врезался в дерево в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне ночью, 18 апреля, напротив дома №18 по улице Малокезская поселка Кез 29-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сначала наехал на дорожное ограждение, а затем врезался в дерево. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Отмечается, что мужчины был пьян и не имел прав на управление машиной.
Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
По фото с места ДТП можно судить о силе удара: у машины разбито лобовое стекло и фары, оторван капот, сломаны боковые зеркала и сильно исцарапан корпус автомобиля.
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