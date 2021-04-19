16-летнего подростка арестовали по обвинению в распространении наркотиков в Удмуртии Фото: pixabay.com

14 апреля 2021 года сотрудники полиции арестовали 16-летнего жителя Сарапула по обвинению в распространении наркотиков. При нем были найдены запрещенные вещества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Отмечается, что молодой человек состоит на профилактическом учете, характеризуется отрицательно и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Подросток заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Ижевска приговорили к 9 годам за убийство знакомого

Столетний памятник Александру II в Кезском районе Удмуртии включили в перечень выявленных объектов культурного наследия