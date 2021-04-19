Жители Ижевска предпочитают запах ягод в парфюмерии и бытовой химии Фото: pixabay.com

Аналитики крупного интернет-магазина AliExpress решили выяснить, какие ароматы предпочитают в разных регионах России и составить парфюмированную карту нашей страны. Для этого они проанализировали покупки жителей на их сайте за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома. Выяснилось, что жители Ижевска предпочитают запах ягод.

Так, в столице Удмуртии чаще, чем в других городах России покупали продукцию с запахами ягод, сандала, ромашки, вишни, манго, винограда, жасмина, фиалки и мускуса, а также цветочные ароматы. А вот наименьшим спросом пользовались средства, которые пахли фруктами, лавандой, мятой, ванилью и эвкалиптом.

Фото: AliExpress.Россия

А, например, в Тюмени, Омске и Новосибирске, наоборот, на первое место вышли фруктовые ароматы, товары с запахом лаванды и алоэ. Самым популярным ароматом в России стала роза. Еще в топ-5 вошли запахи алоэ, фруктовый, цветочный и морской ароматы. Меньше всего жителей страны привлекает запах мускуса.

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