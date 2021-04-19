Пожароопасный период будет действовать с 19 апреля в Удмуртии Фото: pixabay.com

Согласно приказу Министерства природы Удмуртии, с 19 апреля и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в Удмуртии будет действовать пожароопасный период. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В это время жителям запрещено использовать открытый огонь, т.е. жечь костры и ставить мангалы в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. А еще не разрешается заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя или курить вблизи машин, заправляемых горючим.

За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 1 млн рублей. А если нарушения приведут к возникновению лесного пожара, придется отвечать в соответствии с угловным кодексом.

«В прошлом году зарегистрировано 22 лесных пожара, при этом общая площадь пожаров по сравнению с 2019 годом сократилась в 3 раза. На тушение очагов было привлечено 140 человек и 62 единицы техники», - рассказал Денис Удалов.

В 2021 году в Удмуртию поступит еще 13 единиц новой техники.

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