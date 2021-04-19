Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышает эпидпорог на 6,7% Фото: Амир Закиров

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышает эпидемический порога на 6,7% среди взрослого населения. Так, за минувшую неделю, с 12 по 18 апреля, заразились 10 860 жителей, среди них 7 370 детей. Об этом сообщает пресс-служба роспотребнадзора Удмуртии.

В Ижевске же за прошедшие семь дней заболело 5 777 человек, в том числе 3 886 детей до 15 лет. Таким образом, в столице Удмуртии уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 10%.

А в Увинском и Завьяловском районе в связи с эпидемиологическим неблагополучием были закрыты школа и 2 детских сада.

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