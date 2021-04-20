Погода в Ижевске: до +12 °С и облачность ожидаются 20 апреля

Погода в Ижевске начинает налаживаться Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 апреля, вторник. Погода начинает улучшаться и уже сегодня потеплеет до +12 °С. Рассказываем подробнее о прогнозах синоптиков.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем в Ижевске температура воздуха прогреется до +10...+12 °С. При этом на небе ожидается небольшая облачность, но без осадков. Восточный ветер понизится до 3-8 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -3...-5 °С. Также будет облачно.

Кстати, подробнее о погоде на эту неделю можно прочитать на нашем сайте по ссылке.

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