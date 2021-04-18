Погода в Ижевске: пасмурное небо со среды и до +16°С в конце недели

Вся природа просыпается Фото: Архив «КП» в Ижевске

Предстоящая неделя обещает быть не такой теплой, как прошедшая. В первой половине ожидается ясная погода, а с четверга небо затянет облаками. Подробно расскажем о прогнозе погоды на ближайшие дни с 19 по 25 апреля.

В понедельник, 19 апреля, синоптики Яндекс.Погоды обещают ясную погоду. Днем воздух прогреется до +8°С. Ночью столбик термометра упадет до -4...-1°С. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с. Световой день составит 14 часов 34 минуты.

Во вторник, 20 апреля, будет немного теплее. Днем жителей Ижевска порадуют +9...+12°С и небольшой юго-восточный ветер. Ночью ожидается -2...0°С и восточный ветер 2 м/с. Световой день увеличится до 14 часов и 39 минут.

Среда, 21 апреля, обещает быть теплой до +14°С и пасмурной, но без осадков. Юго-восточный ветер будет небольшим, 3-4 м/с. Ночью термометр покажет +6...+7°С. Световой день увеличится еще на несколько минут – до 14 часов 43 минут.

Кстати! «Комсомолка» рассказала, как менялась апрельская погода последние пять лет. Это удивительно!

В четверг, 22 апреля, пройдет небольшой дождь. Температура днем составит +11°С, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с. Ночью будет +5°С, пасмурное небо и ветер сохранятся. Восход солнца будет 05:01, а закат – в 19:49.

Пятница, 23 апреля, обещает быть такой же пасмурной и без осадков. Днем воздух прогреется до +11°С, ночью температура понизится до +5°С. Небольшой юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с. Световой день увеличится до 14 часов и 52 минут.

В субботу, 24 апреля, будет тепло до +15°С днем и до +5°С ночью. Будет пасмурная погода без осадков, юго-восточный ветер будет совсем небольшим – до 1 м/с. Солнце покажется уже в 04:56 утра, и уйдет на закат в 19:53 вечера.

Воскресенье, 25 апреля, не изменит предыдущим дням и продолжит быть пасмурным. Днем будет тепло – температура до +16°С и небольшой южный ветер до 1 м/с. Ночью столбик термометра покажет до +7°С, что будет ощущаться как +4°С. Ветер сохранит свою скорость и направление. Световой день составит 15 часов 2 минуты.

Кстати! Журналисты «Комсомолки» подобрали восемь мест для прогулок в Ижевске. Узнайте, как парки и скверы пережили эту зиму!

Желаем прекрасной недели!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Взрыв здания и рекорды Гиннеса на арене: 5 фактов о цирке Удмуртии

- «Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны

- Детские лагеря в Ижевске - 2021: нужна ли справка о ковиде и как получить компенсацию за путевку?