Сбежавшая хозяйка бассейна, в котором отравились дети, задержана в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии задержали ижевчанку, которая предоставляла в аренду бассейн, в котором 13 апреля отравились дети парами хлоросодержащего препарата. На данный момент проводятся следственные действия с ее участием. Кроме того, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Напомним, ранее женщина 1977 года рождения была обвялена в розыск. Ее обвиняют в в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).