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Общество19 апреля 2021 19:46

Сбежавшая хозяйка бассейна, в котором отравились дети, задержана в Удмуртии

Проводятся следственные действия с ее участием
Анна Митрофанова
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Сбежавшая хозяйка бассейна, в котором отравились дети, задержана в Удмуртии

Сбежавшая хозяйка бассейна, в котором отравились дети, задержана в Удмуртии

Фото: pixabay.com

В Удмуртии задержали ижевчанку, которая предоставляла в аренду бассейн, в котором 13 апреля отравились дети парами хлоросодержащего препарата. На данный момент проводятся следственные действия с ее участием. Кроме того, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Напомним, ранее женщина 1977 года рождения была обвялена в розыск. Ее обвиняют в в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Жители Удмуртии