Сообщение о продаже участка многодетной семьи проверит СК по Удмуртии

В соцсетях появилось сообщение, что многодетную мать в Удмуртии выгоняют из единственного жилья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На днях в социальных сетях появилось сообщение, что многодетную семью в деревне Каменное Завьяловского района оставили без жилья. По словам автора, местная администрация продала земельный участок, на котором стоял дом.

Взамен на проданную землю, семье не предложили других вариантов. Поэтому теперь родители и дети остались без единственного жилья. В тексте поста говорится, что на улицу выгоняют многодетную мать с тремя малолетними детьми и её родителей-пенсионеров

Сообщением заинтересовались сотрудники Следственного комитета по Удмуртии. Размещенную в соцсетях информацию проверят.

«В рамках проверки принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, по ее результатам будет дана юридическая оценка изложенным в публикации обстоятельствам», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

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