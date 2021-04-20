Педофил по Интернету из Удмуртии отправится в колонию строгого режима на 7,5 лет

У осужденного выявили психическое расстройство Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Можгинского района отправится в колонию строгого режима за интимные переписки с малолетними девочками по Интернету. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии, 33-летнего мужчину осудили за совершение насильственных и развратных действий сексуального характера.

В ходе следствия было установлено, что с 2016 по 2019 годы мужчина переписывался с детьми 10 и 13 лет. В том числе в ходе переписки обсуждал и интимные темы.

Следователи допросили свидетелей, провели обыск места жительства и изъяли мобильный телефон. Также были проведены лингвистическая и комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертизы. По их итогам, у осужденного выявили психическое расстройство в форме педофилии.

За переписки с малолетними мужчина проведет 7,5 лет в колонии строгого режима.

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