Полицейские изъяли контрафакт на сумму более 7 миллионов рублей в Удмуртии Фото: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии прошла операция «Контрафакт». Сотрудники органов внутренних дел изъяли 24 тысячи единиц контрафактной продукции на сумму свыше 7 миллионов рублей. А еще возбудили 23 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В ходе операции было проверено более 2700 торговых организаций. Проводимые мероприятия были направлены на выявление и пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию России продукции.

В итоге было составлено 117 административных протоколов:

– 92 по ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»);

– 18 по ст. 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена»);

– 4 по ст. 7.12 КоАП РФ («Нарушение авторских и смежных прав»);

– 3 по ст. 15.12 КоАП РФ («Производство или продажа товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке, без соответствующей маркировки»).

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