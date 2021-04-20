Жители Ижевска смогут прочитать «Стихи Победы» во время праздничного эфира на радио «Комсомольская правда - Ижевск» 7 мая

Радио «Комсомольская правда - Ижевск» запускает проект «Стихи Победы» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Радио «Комсомольская правда - Ижевск» запускает проект «Стихи Победы». Для участия в проекте необходимо записать аудио, как вы читаете стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. После чего аудио с указанием фамилии и имени чтеца, названия и автора произведения нужно прислать на электронную почту: kp@mgcentr.ru или в личные сообщения группы «Комсомольская правда | Ижевск» Вконтакте. Также вы можете выложить аудио в своих соцсетях с хештегом – #стихипобеды_ижкп. Вы можете позвонить по номеру 94-50-94 и прочитать стихотворение на автоответчик по телефону. Это могут быть как известные стихи, так и собственного сочинения.

Стихи прозвучат в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск». Также аудиоролики появятся в нашей группе «Комсомольская правда | Ижевск» Вконтакте. А лучшие чтецы примут участие в праздничном эфире 7 мая.

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