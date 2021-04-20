Карта распространения коронавируса на 20 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 20 апреля
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 20 апреля в Удмуртии выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции среди жителей. 79 человек выздоровели и их выписали.
Рассказываем статистику по районам и городам:
Ижевск - 15 382
Глазов - 1 439
Воткинск - 1 367
Можга - 1 747
Сарапул - 1 177
Завьяловский район - 1 783
Алнашский район - 622
Балезинский район - 480
Вавожский район - 283
Воткинский район - 361
Глазовский район - 338
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 760
Камбарский район - 290
Каракулинский район - 213
Кезский район - 330
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 217
Красногорский район - 313
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 377
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 867
Шарканский район - 557
Юкаменский район - 272
Якшур-Бодьинский район - 490
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 72 108 человек.
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