Карта распространения коронавируса на 20 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 20 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 20 апреля в Удмуртии выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции среди жителей. 79 человек выздоровели и их выписали.

Рассказываем статистику по районам и городам:

Ижевск - 15 382

Глазов - 1 439

Воткинск - 1 367

Можга - 1 747

Сарапул - 1 177

Завьяловский район - 1 783

Алнашский район - 622

Балезинский район - 480

Вавожский район - 283

Воткинский район - 361

Глазовский район - 338

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 760

Камбарский район - 290

Каракулинский район - 213

Кезский район - 330

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 217

Красногорский район - 313

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 377

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 867

Шарканский район - 557

Юкаменский район - 272

Якшур-Бодьинский район - 490

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 72 108 человек.

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