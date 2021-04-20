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Общество20 апреля 2021 12:30

Выпуск «Невероятно интересных историй» про Удмуртию показали на РЕН ТВ 16 апреля

На съемки в наш регион приезжал известный журналист Сергей Доля
Анна Митрофанова
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Выпуск «Невероятно интересных историй» про Удмуртию показали на РЕН ТВ 16 апреля

Выпуск «Невероятно интересных историй» про Удмуртию показали на РЕН ТВ 16 апреля

16 апреля на канале РЕН ТВ вышел очередной выпуск программы «Невероятно интересные истории. Путеводитель» (16+). В этот раз он был посвящен Удмуртии. В конце марта известный журналист и ведущий программы Сергей Доля приезжал к нам регион.

Почти 50-минутный выпуск на официальном канале программы в Ютубе собрал уже 3 541 просмотр.

В Удмуртии Сергей Доля посетил деревню Бачкеево, где побывал в музее «Этапный пункт». Также он съездил в музей-заповедник Лудорвай. Кроме того, он посетил музей Чайковского в Воткинске и «Ижевский машиностроительный завод». А в Малой Пурге его научили играть в чужонбол и накормили перепечами и табанями.

В своем «путеводителе» ведущий уделил внимание истории и особенностям языка нашего края.

Сергей Доля уже был в Удмуртии, но приезжал к нам ненадолго. Поэтому решил вернуться - съемки в нашей республике стали его личной инициативой.

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