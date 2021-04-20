Выпуск «Невероятно интересных историй» про Удмуртию показали на РЕН ТВ 16 апреля

16 апреля на канале РЕН ТВ вышел очередной выпуск программы «Невероятно интересные истории. Путеводитель» (16+). В этот раз он был посвящен Удмуртии. В конце марта известный журналист и ведущий программы Сергей Доля приезжал к нам регион.

Почти 50-минутный выпуск на официальном канале программы в Ютубе собрал уже 3 541 просмотр.

В Удмуртии Сергей Доля посетил деревню Бачкеево, где побывал в музее «Этапный пункт». Также он съездил в музей-заповедник Лудорвай. Кроме того, он посетил музей Чайковского в Воткинске и «Ижевский машиностроительный завод». А в Малой Пурге его научили играть в чужонбол и накормили перепечами и табанями.

В своем «путеводителе» ведущий уделил внимание истории и особенностям языка нашего края.

Сергей Доля уже был в Удмуртии, но приезжал к нам ненадолго. Поэтому решил вернуться - съемки в нашей республике стали его личной инициативой.

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