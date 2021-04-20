36-летний житель Ижевска задушил свою жену на автомойке Фото: pixabay.com

2 августа 2020 года 36-летний ижевчанин находился на автомойке на работе. В этом время туда приехала его 32-летняя жена, с которой они уже давно находятся в неприязненных отношениях. Так, между супругами произошел конфликт. Мужчина взял металлическую трубу и несколько раз ударил ею женщину по голове, а после задушил металлическим тросом, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Тело обвиняемый вывез в лес на окраине Ижевска. Там он попытался создать видимость того, что на женщину напали неизвестные.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело. Его дело уже передано в суд со всей необходимой доказательной базой. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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