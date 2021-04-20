20-летний блогер и модель из Удмуртии стал участником обновленного шоу «Дом-2»

19 апреля в эфир телеканала «Ю» вышел первый выпуск обновленного реалити-шоу «Дом-2» (18+). Ранее программа в течение 17 лет выходила на канале ТНТ (16+). Одним из новых участников стал Иван Балашов из Удмуртии.

Рыжеволосый улыбчивый 20-летний парень работает моделью и занимается развитием своего блога. Молодой человек несколько лет жил за границей. Кстати, с ним на проект пришла его бывшая девушка Кристина Бондаренко.

Рыжеволосый улыбчивый 20-летний парень работает моделью и занимается развитием своего блога

«Меня зовут Ваня, я модель, актер, блогер. Я жил в Италии и Британии и работал с лучшими глянцевыми журналами. Я знаю, что на проект идет моя бывшая, но она давно перестала быть моей мечтой. Я построю отношения раньше нее», - заявил он.

На проекте «Дом-2» за все время уже побывало немало ижевчан. Одна из них попробовала себя в роли ведущей. Другая - на проекте пообщалась с белым магом. А одна из ижевчанок променяла проект «Дом-2» на жизнь в Беверли-Хиллз.

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