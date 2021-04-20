Житель Удмуртии отправится в колонию на 7 лет и 8 месяцев за убийство и ограбление пенсионера Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Можги отправится в колонию строгого режима на 7 лет и 8 месяцев за убийство и ограбление пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что ночью с 19 на 20 октября 2020 года подсудимый пришел в дом своего пожилого знакомого. Ранее они вместе выпивали. Но в этот раз между мужчинами произошел конфликт.

Осужденный взял металлическую трость и более десяти раз ударил по голове своего знакомого, который позже скончался от травм.

После этого мужчина забрал из дома пенсионера 2 000 рублей, электробритву и электропилу. А затем скрылся с места преступления с награбленным.

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