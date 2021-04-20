8 незарегистрированных пилорам обнаружили на территории Удмуртии в рамках акции «Лесовоз» Фото: pixabay.com

В Удмуртии с 15 марта в течение месяца проходила акция «Лесовоз». Мероприятия проводили представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, управления ГИБДД, Росгвардии, министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, Россельхознадзора и общественных инспекторов. Они выявили 8 незаконных рубок леса, 8 незарегистрированных пилорам и 14 фактов перевозки древесины без документов, сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

«Я неоднократно обращал внимание на таких «квазипредпринимателей», которые полагают, что они останутся незамеченными в своих незаконных действиях. Это не так. По всем фактам проводятся расследования», - высказался о ситуации глава Удмуртии.

Кстати, к 2024 году планируется обеспечить баланс вырубки и воспроизведения леса в Удмуртии в соотношении 100%.

«Поэтому важны все аспекты: и лесовосстановление, и уход за лесом, и защита от пожаров, и, безусловно, контроль вырубки», - пишет Александр Бречалов.

Напомним, с 19 апреля в республике введен пожароопасный период. Он будет действовать до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.

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