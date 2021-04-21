35-летнюю серийную похитительницу велосипедов из подъездов домов задержали в Ижевске Фото: pixabay.com

В Ижевске сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю ижевчанку, которая подозревается в серийных кражах велосипедов из подъездов жилых домов. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На данный момент установлена ее причастность к трем фактам похищений на улицах Ильфата Закирова, 40 лет Победы и Михайлова. Женщина воровала велосипеды по ночам, когда жители подъездов оставляли их без присмотра.

Сообщается, что ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории Ижевска.

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