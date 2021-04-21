Движение по Южной набережной Ижевского пруда перекроют 25 апреля из-за старта велосезона Фото: pixabay.com

25 апреля в Ижевске состоится открытие летнего велосипедного сезона 2021 года. В этот день в 10:00 утра стартует велогонка, дистанция которой будет проложена по Южной набережной Ижевского пруда на отрезке от пр. Дерябина до ул. Телегина, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, в этот день запланированы групповые гонки. Для юных участников дистанция будет составлять 5 км, а для более опытных велогонщиков организуют отрезки длиной до 50 км.

В этих соревнованиях поучаствуют, в том числе и велосипедисты спортивных школ города Ижевска, Воткинска, Игры и поселка Нового.

Важная информация для водителей: 25 апреля в связи с проведением велогонки с 09.30 до 16.00 будет перекрыто движение по Южной набережной Ижевского пруда, на участке по которому будут двигаться велогонщики.

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