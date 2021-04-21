46-летний житель Удмуртии сдал около 80 литров крови за 165 раз

46-летний житель Удмуртии стал около 80 литров крови за 165 раз Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

Накануне, 20 апреля, отмечался Национальный день донора. В связи с этим министерство здравоохранения республики подвело статистику по донорам в Удмуртии. Так, в регионе в 2020 году зарегистрировали 12 279 доноров. Один из них - житель Удмуртии 1978 года рождения, который за 165 раз сдал 80 литров крови.

В 2020 году в регионе представлены и награждены нагрудным знаком «Почетный донор России» 220 человек. А всего на территории республики сейчас проживает 4556 человек, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Они ежегодно получают выплаты в размере 15 109,46 рублей.

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