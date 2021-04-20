Жительница Ижевска из передачи «Обмен женами» рассказала о закулисье шоу

Ижевчанка из передачи «Обмен женами» рассказала о закулисье шоу Фото: личный архив героев

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+) ижевчанка Юлия Гринь рассказала всю правду о закулисье шоу «Обмен женами», в котором недавно приняла участие вместе со своим мужем Константином.

Из нашего подкаста вы узнаете, какой гонорар она получила, как проходят съемки и что было самое сложное в процессе. Также девушка рассказала о реакции родственников, негативных комментариях и как она сама на них реагирует.

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