Погода в Ижевске: пасмурно и +14°С Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 21 апреля, среда. Сегодня отмечается Всемирный день благодарности. Давайте же и мы будем благодарны нашей природе и нашей погоде, какой бы она не была.

Кстати, о том, какой она будет сегодня расскажем прямо сейчас.

По данным Яндекс.Погоды весь день в столице Удмуртии будет пасмурно, а к вечеру возможен дождь. Магнитное поле - спокойное.

Днем температура воздуха поднимется до +14°С. Однако, будет дуть сильный юго-восточный ветер с порывами до 6 м/с. К вечеру он утихнет, но опуститься и столбик термометра, он зависнет на отметке +5...+9°С.

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