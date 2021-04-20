Впервые из Удмуртии в Узбекистан отправили более 20 тонн молочной продукции Фото: pixabay.com

Первую партию молочной продукции из Удмуртии отправили в Узбекистан. Это более 20 тонн молока, коктейлей, сывороточных напитков и сливок одного из предприятий в Сарапуле. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава республики Александр Бречалов.

Перед экспортом всю продукцию проверили специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии. Она была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Кстати, Узбекистан уже шестая страна, в которую налажены поставки молочной продукции из Сарапула. И это направление власти считают важным и перспективным.

«Отмечу, что это направление для предприятий Удмуртии является важным и перспективным. В прошлом году объем поставок в Узбекистан составил порядка 23,5 млн долларов», - уточняет Александр Бречалов.

Напомним, совсем недавно в Удмуртии козы из Голландии и коровы из Дании начали давать молоко на одной из ферм Киясовского района.

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