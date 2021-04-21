Убийцу 37-летней женщины ищут в Ижевске

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в убийстве 37-летней женщины в одном из магазинов Ижевска. С места преступления тот скрылся на машине, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 апреля 2021 года 42-летний бывший гражданский супруг погибшей зашел в магазин в Ленинском районе города, где его знакомая работала продавцом. В здании также находились покупатели, но несмотря на это мужчина выстрелил в женщину из огнестрельного оружия. Она скончалась на месте.

Против жителя Ижевска возбудили уголовное дело. Сейчас допрашивают свидетелей и назначены все необходимые экспертизы.

Кстати, в сети распространилась ориентировка от МВД по Удмуртии. Судя по ней, мужчина скрылся с мета преступления на автомобиле «Дэу Нексия» песочного цвета.

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