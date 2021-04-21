Пожилые мужчина и женщина скончались от коронавируса в Удмуртии 21 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 73 334 жителя Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 21 апреля в Удмуртии зафиксировали два летальных слуая от коронавируса: мужчине было 64 года, женщине — 63 года.

Кроме того, выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции среди жителей. При этом 74 человека выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 73 334 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 250 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 870 человек уже выздоровели, а 408 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 026 703 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 489.

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