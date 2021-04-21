10 вариантов обновленного герба Ижевска от дизайнера из Удмуртии

Проект он приурочил к 261 дню рождения города Фото: Архив «КП» в Ижевске

Дизайнер из Удмуртии под ником Valery Shi в «Инстаграм» опубликовал 10 вариантов стилизованного герба Ижевска. По словам художника, такой проект он приурочил к 261 дню рождения города.

Валерий работает в Центре территориального развития Удмуртии, поэтому часто занимается дизайном локальных проектов и сталкивается с городской символикой.

«В один из таких моментов я вдруг осознал, что герб Ижевска - потрясающий в своем потенциале, он очень просто, графичный, осмысленный», - пишет в своих социальных сетях молодой человек (орфография и пунктуация автора сохранены).

Своим проектом дизайнер занимался в свободное от работы время, а некоторые результаты даже включал в свои проекты. Он даже создал в «Инстаграм» страницу «Герб Ижевска» (izh_gerb), где будет выкладывать свои работы, а возможно и эскизы других дизайнеров.

Художник признается, что уже работает еще над 7 эскизами обновленного герба. А «Комсомолка» предлагает посмотреть на 10 работ, которые уже создал Валерий.

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

Фото: @valeryshini

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