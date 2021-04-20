Лицеисты из Ижевска победили на Всероссийской олимпиаде по шахматам Фото: Амир Закиров

Сегодня, 20 апреля, завершился финальный этап Всероссийской олимпиады по шахматам среди учеников школ, в котором приняли участие представители всех 85 регионов страны. По итогам выполнения непростых профессиональных заданий победу одержала команда лингвистического лицея № 25 города Ижевска.

Как рассказала «Комсомолке» тренер победителей, спортивный судья всероссийской категории Дарья Озолина, ребятам в рамках олимпиады пришлось пройти этапа - внутришкольный, республиканский и всероссийский. Мероприятие проходило в режиме онлайн.

«Ребята в течение часа должны были решить три блока с 30 шахматными задачами в каждом. То есть всего 90 задач», - рассказала тренер.

Среди победителей лицеисты разного возраста - с 3-го по 8-й класс: Анастасия Корепанова, Никита Калинин, Аделина Багаутдинова, Роман Бельтюков и Артем Максимов.

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