Три человека получили травмы из-за столкновения легковушки с газелью в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 20 апреля, на 137 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района 32-летний водитель автомобиля «ГАЗ» на регулируемом перекрестке врезался в стоящую машину «ВАЗ-2107». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Отмечается, что за рулем легковушки находился 33-летний мужчина, а на пассажирских сиденьях - две 52-летние женщины. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Три человека получили травмы из-за столкновения легковушки с газелью в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В пресс-службе Госавтоинспекции по Удмуртии поделились жуткими фото с места ДТП. От удара у машины «ВАЗ-2107» повредился капот и передний бампер, смялась крыша и полностью выпало лобовое стекло.

Также повреждена передняя часть корпуса «Газели».

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