Карта распространения коронавируса на 21 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 21 апреля
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 21 апреля в Удмуртии зафиксировали два летальных случая от коронавируса: мужчине было 64 года, женщине — 63 года. Кроме того, выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции среди жителей. При этом 74 человека выздоровели и их выписали.
Рассказываем статистику по районам и городам:
Ижевск - 15 411
Глазов - 1 439
Воткинск - 1 368
Можга - 1 747
Сарапул - 1 183
Завьяловский район - 1 788
Алнашский район - 622
Балезинский район - 480
Вавожский район - 283
Воткинский район - 361
Глазовский район - 338
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 760
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 330
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 217
Красногорский район - 313
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 378
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 876
Шарканский район - 566
Юкаменский район - 272
Якшур-Бодьинский район - 490
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 73 334 человека.
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