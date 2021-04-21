Карта распространения коронавируса на 21 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 21 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 21 апреля в Удмуртии зафиксировали два летальных случая от коронавируса: мужчине было 64 года, женщине — 63 года. Кроме того, выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции среди жителей. При этом 74 человека выздоровели и их выписали.

Рассказываем статистику по районам и городам:

Ижевск - 15 411

Глазов - 1 439

Воткинск - 1 368

Можга - 1 747

Сарапул - 1 183

Завьяловский район - 1 788

Алнашский район - 622

Балезинский район - 480

Вавожский район - 283

Воткинский район - 361

Глазовский район - 338

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 760

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 330

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 217

Красногорский район - 313

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 378

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 876

Шарканский район - 566

Юкаменский район - 272

Якшур-Бодьинский район - 490

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 73 334 человека.

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