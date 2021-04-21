Семьи с детьми школьного возраста в Удмуртии получат по 10 тысяч рублей в середине августа Фото: Алена Селезнева

Сегодня, 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что в качестве еще одной меры поддержки для семей с детьми школьного возраста введут еще одну единовременную выплату. Они будут действовать и в Удмуртии.

На каждого школьника выплатят по 10 тысяч рублей уже в середине августа. Кроме того, эти средства предусмотрены и для детей, которые в сентябре 2021 года только пойдут в первый класс.

Эти деньги президент посоветовал потратить на подготовку детей к школе.

Напомним, такие единовременные выплаты для семей с детьми были введены в декабре 2020 года. Тогда сумма составляла 5000 рублей.

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