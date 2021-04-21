Двоих подростков ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

Утром 18 апреля из дома по улице Халтурина в Ижевске в неизвестном направлении ушел Маев Денис 2007 года рождения (слева на фото). Местонахождение подростка до сих пор неизвестно. Рост мальчика - 155 см, волосы русые. Предположительно он был одет в спортивную кофту и штаны и черные кроссовки. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

А 12-летний Никита Балашов (справа на фото) не вернулся домой 20 апреля. Мальчик проживал на улице Береговая в Ижевске. Рост мальчика - 155 см. У подростка на веке с правой стороны есть примечательное родимое пятно. Он был одет в серую куртку и темно-синюю школьную форму. У мальчика был черный портфель.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят обращаться в полицию или сообщать по телефону 8 951-195-29-71.

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