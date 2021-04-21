Есть вопрос: когда в Ижевске отключат отопление в 2021 году? Фото: Диля Ахмадишина

Жителей Ижевска беспокоит вопрос: когда городские службы планируют отключить отопление домов в 2021 году? «Комсомолка» решила выяснить это и обратилась в компанию «Т Плюс».

Как происходит отключение отопления

В пресс-службе компании нам разъяснили, что согласно действующим нормативам решение об окончании отопительного сезона принимается в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет держаться не ниже 8°C в течение пяти дней.

«Но для принятия такого решения важное значение имеет долгосрочный прогноз погодных условий. Если в перспективе ожидается похолодание или затяжные заморозки, то дату отключения системы отопления могут перенести на более поздний срок», - говорится в сообщении.

Кстати, обычно окончания отопительного сезона в Ижевске в основном приходятся на период первой декады мая. Но в 2017 году из-за похолодания в начале мая батареи оставались горячими до 22 мая.

Особого приоритета в очередности отключений зданий от отопления в Ижевске нет.

«Как правило, отключение от тепла жилого фонда, объектов социальной сферы, предприятий и организаций Ижевска проходит в течение одного дня», - сообщают в пресс-службе компании «Т Плюс».

Куда обращаться, если в доме слишком жарко

Если в доме уже сейчас слишком жарко, то собственники должны обратиться я в свою управляющую компанию или ТСЖ. Там можно поднять вопрос о досрочном прекращении подачи тепла. При согласовании с диспетчерской службой Удмуртских тепловых сетей и технической возможности отопление будет отключено.

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