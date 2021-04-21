5 вещей, за которые жители Удмуртии любят фигуристку Елизавету Туктамышеву

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме

Чемпионка мира по фигурному катанию, уроженка города Глазова в Удмуртии, Елизавета Туктамышева активно ведет свои социальные сети. Девушка с радостью делится личными фотографиями в «Инстаграм». А ее поклонники, в том числе и из нашей республики, не скупятся на «лайки» и комментарии к ее снимкам. «Комсомолка» собрала самые популярные за 2021 год посты спортсменки и выяснила, за что же люди так любят фигуристку.

Больше всего «лайков», из новых постов девушки, собрала фотография с прошедшего в Стокгольме чемпионата мира по фигурному катанию, откуда Лиза привезла серебряную медаль. Девушка на этих соревнованиях была одной из самых взрослых спортсменок, но показала такие результаты, которые оценил президент России Владимир Путин. Но и поклонники не остались в стороне: трудолюбие и упорство девушки «лайкнули» более 100 тысяч человек.

Фото: @liza_tuktik

Наша землячка не только успешная спортсменка, но и просто красивая девушка. Поэтому ее откровенные фотографии для журнала «Максим» (18+) не оставили равнодушными более 50 тысяч поклонников. Люди оценили отличную форму и прекрасную улыбку фигуристки.

Фото: @liza_tuktik

Эффектной внешностью Елизавета часто пользуется в своих выступлениях. Она не боится быть яркой на льду: это отражается и в выборе костюма и в артистической подаче номера. Так, следующим по популярности стало фото девушки с одного из прокатов, где она вышла на лед в блестящем зеленом платье и с ярко-красной помадой. Мы ставим «6.0» за артистизм, а поклонники девушки оценили эти фотографии в 54 тысячи «лайков».

Фото: @liza_tuktik

Наша Лиза – Super Women. Недавно такую премию спортсменке вручил журнал GQ в номинации «Спорт». Решение глянца поддержало еще как минимум 44 тысячи человек. Всем понравилась уверенность, с которой спортсменка вышагивала на высоких каблуках в длинном шёлковом платье.

Фото: @liza_tuktik

41 тысяча «лайков» и фото с командного чемпионата мира в Осаке, где девушка выступала капитаном. Под ее руководством сборная России впервые заняла первое место на подобных соревнованиях. Очевидно, что людей берет гордость за такие результаты девушки. Они оценили ее трудолюбие и целеустремленность, а также лидерские качества.