27-метровое колесо обозрения в парке Кирова в Ижевске может заработать уже 6 мая

В Ижевске появится 27-метровое колесо обозрения Фото: Юлия Данильченко

Сейчас в парке Кирова в Ижевске идет установка нового 27-метрового колеса обозрения, которое в октябре 2020 года привезли в столицу Удмуртии из Волгограда. Генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) рассказал, что аттракцион может заработать уже к 6-7 мая 2021 года.

«Мы ожидаем, что примерно к 6-7 мая все будет все собрано, зарегистрировано и готово к эксплуатации», - говорит Сергей Буторин.

Еще в октябре 2020 года «Комсомолка» рассказывала о покупке за 4,5 миллиона рублей нового аттракциона для города. Тогда планировалось, что монтаж колеса начнется уже в ноябре, но сроки сдвинулись.

Кстати, еще в нашем подкасте на радио генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин рассказал, что в Березовой роще планируют сделать небольшую набережную, также займутся благоустройством ротонды.