27-метровое колесо обозрения привезут в Ижевск из Волгограда

В Ижевске появится 27-метровое колесо обозрения Фото: Юлия Данильченко

В Ижевске появится еще одно колесо обозрения. Его установят в парке Кирова. Высота аттракциона составит 27 метров.

Колесо готовят к перевозке Фото: Юлия Данильченко

Новое колесо перевезут в наш город из Волгограда. Аттракциону уже 10 лет, однако эксплуатировать его еще можно – срок службы таких объектов составляет 30 лет. Как сообщает местная «Комсомолка», ссылаясь на ООО «Горсад», аттракцион продали за 4,5 миллионов рублей, в связи с обновлением парка. Его уже разобрали и готовят к перевозке.

Колесо обошлось в 4,5 млн рублей Фото: Юлия Данильченко

Тем временем, как рассказал генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин, устанавливать его начнут уже в ноябре, чтобы к новому сезону аттракцион уже начал работать.

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