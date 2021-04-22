На стадионе школы ФК «Зенит-Ижевск» появился газон с подогревом за 36 миллионов рублей

Фото: со страницы главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях

На стадионе школы олимпийского резерва ФК «Зенит-Ижевск», площадь которого 7 700 квадратных метров, уложили новое искусственное покрытие. Кроме того, там установили систему подогрева. На обновление этого объекта потратили более 36 млн рублей. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

А еще на стадионе установили новое освещение.

«В дальнейшем на стадионе установим электронное табло, модернизируем трибуны и размещение судейских и технических кабин. Болеть за наших спортсменов и следить за игрой будет еще комфортнее», - пишет Александр Бречалов.

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