Автобус № 450 начнет ходить в Ижевске с 24 апреля Фото: Диля Ахмадишина

С 24 апреля в Ижевске по выходным начнет ездить автобус № 450. Это сезонный маршрут, который от остановки «9 Января» через Хохряки ходит до остановки «Садоводческое товарищество Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Всего на своем маршруте он делает 8 остановок: «Завод Буммаш», «Поворот на д. Хохряки», «Тепличный Комбинат», «Хохряки», «Белкамнефть», «ИК-8», «снт Пушкинский», «Садоводческое товарищество Октябрь».

24 и 25 апреля, а также все последующие нерабочие дни автобус будет двигаться согласно расписанию (отъезд):

- от остановки «9 Января»: 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00;

- от остановки «с/о Октябрь»: 8:25, 9:25, 10:25, 15:36, 16:35, 17:35.

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