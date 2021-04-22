32 артиллерийских снаряда подняли со дна Пироговского пруда в Удмуртии

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии в Удмуртии

В пруду около деревни Пирогово в Завьяловском районе Удмуртии были обнаружены пять предметов, похожих на артиллерийские снаряды. Очевидцы обратились в полицию, а те сообщили в региональное Управление Росгвардии. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

На место выехала группа разминирования ОМОН. В итоге было найдено 32 артиллерийских снаряда различного калибра. Боеприпасы передали для уничтожения.

Отмечается, что эвакуация населения не понадобилась.

32 артиллерийских снаряда подняли из Пироговского пруда в Удмуртии Фото: личный архив героев

«Комсомолка» отправила фото снарядов историку Алексею Коробейникову. Он рассказал, что, судя по снимку, калибр боеприпасов большой. Обычно они используются для полевого орудия. Историк рассказал, что такие снаряды часто применялись в Гражданскую войну. Также он отметил, что все снаряды на фото с открученными взрывателями.

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