39-летний мужчина на мотоцикле оказался под колесами автомобиля в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 20 апреля напротив дома №39 по ул. Орджоникидзе в Ижевске столкнулись автомобиль «Рено Дастер» и мотоцикл «Ямаха», водитель которого получил травмы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

За рулем автомобиля находился 46-летний мужчина. В момент столкновения он выезжал со второстепенной дороги на главную, по которой двигался мотоцикл, под управлением 39-летнего мужчины.

В итоге у автомобиля оторвано боковое зеркало и вмятина на левом крыле.

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