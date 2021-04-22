Уголовное дело в отношении завотделения онкодиспансера Удмуртии прекратили

Фото: пресс-служба БУЗ УР «РКОД им. С.Г. Примушко МЗ УР»

Уголовное дело в отношении заведующего отделением Республиканского клинического онкологического диспансера Удмуртии прекратили. Об этом «Комсомолке» сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

Напомним, заведующего обвиняли в получении взятки. По версии следствия, обвиняемый в июне 2018 года получил 30 тысяч от организации. За это он включил ее в список поставщиков препаратов.

Изначально дело возбудили по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»), однако позже переквалифицировали по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций охраняемых законом интересов общества и государства»). Эта статья более «мягкая».

Потерпевшая сторона согласилась с переквалификацией дела и примирилась с подсудимым. Суд удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела. Заведующего отделением освободили от уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

32 артиллерийских снаряда подняли со дна Пироговского пруда в Удмуртии

39-летний мужчина на мотоцикле оказался под колесами автомобиля в Ижевске