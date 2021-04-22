В районе дороги на СХВ в Ижевске не будут строить жилые дома

Граница проектируемой территории Фото: udmurt.ru

На сайте правительства Удмуртии появилось распоряжение «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной дорогой Ижевск - Оранжерейный комплекс, границей гаражного автокооператива «Союз» территорией городских лесов <...>». Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов объяснил, что перепланировка на этом участке действительно планируется, однако это не связано со строительством там многоквартирных домов.

«Перераспределение указанного земельного участка и изменение его разрешенного использования не планируется, потому что согласно Правилам землепользования и застройки данный земельный участок расположен в зоне городских лесов и лесопарков. Размещение многоквартирных жилых домов на данном участке невозможно, так как не является ни основным, ни условно разрешенным видом использования земельного участка», - заявил премьер.

По словам Ярослава Семенова, подготовка проекта планировки будет осуществляться в соответствии с положениями Генплана города и Правилами землепользования и застройки Ижевска. На данном участке хотят сделать проезд, который улучшил бы транспортную доступность микрорайона Столичный. Кроме того, там необходимо провести работы по прокладке инженерных сетей.

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