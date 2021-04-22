Жители Удмуртии стали больше покупать дорогие модели смартфонов

По данным Авито, в первом квартале 2021 года в Ижевске было продано на 23% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период прошлого года Фото: pixabay.com

Жители Удмуртии стали больше покупать дорогие смартфоны. Так, по данным исследований «Коммерсант-Удмуртия», в первом квартале 2021 года спрос на них увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Что чаще всего берут пользователи и какие модели будут популярны в следующем квартале?

СРЕДНИЙ ЧЕК ВЫРОС

Фото: pixabay.com

Как отмечает директор «МегаФона» в Удмуртии Валерий Ханжин, в первом квартале 2021 года продажи смартфонов сократились. Но хоть технику и стали покупать реже, средний чек увеличился на 57%. Об этом же говорят аналитики компании МТС, по данным которых средняя стоимость купленного в Удмуртии смартфона составляет 21,5 тысяч рублей – это на 69% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

«В этом году мы также наблюдаем рост продаж смартфонов стоимостью выше 20 тыс. руб. Спрос на них вырос более чем в два раза в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. При этом их доля от общего объема продаж составляет 11%»,— отмечает Валерий Ханжин.

Покупатели в новом году готовы доплачивать за функциональность и за то, что смартфон будет оставаться актуальным в течение двух-трех лет, отмечают эксперты. При этом средняя продолжительность времени, которое люди проводят в онлайн-магазинах, увеличилась на 40%. Это говорит о том, что покупатели стали внимательнее относиться к выбору техники.

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНИКУ

Фото: pixabay.com

По мнению экспертов, ситуация связана с несколькими факторами. Так, из-за закрытия границ и пандемии коронавируса многие тратят свои деньги не на поездки, а на обновление техники. И это далеко не единственная причина.

«Есть определенные опасения, связанные с дальнейшим ослаблением рубля и ростом стоимости смартфонов. Поэтому определенная категория граждан покупает дорогую мобильную технику как инвестицию. Это нужно не только для развлечений, но и для работы, особенно в условиях дистанционного режима деятельности», - считает директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ?

Фото: pixabay.com

По данным директора «МегаФона» в этом году жители Удмуртии чаще всего покупали Samsung и Xiaomi. Далее по популярности идут подели Honor и ZTE. А вот по данным Авито, порядка 49% от всех продаж смартфонов в Ижевске пришлось на долю айфонов. Так, за год продажи Apple в столице региона выросли на 40%.

Однако, по прогнозу экспертов в следующем квартале ситуация может поменяться - вырастет популярность бренда Honor.

Фото: pixabay.com

«Бывший суббренд компании Huawei Honor, отделившийся от материнской корпорации из-за санкций США, все больше укрепляет самостоятельные позиции на российском рынке — по итогам последнего квартала на него пришлось 7% продаж, и думаю, что в ближайшие месяцы можно ожидать от него интересных новинок», - отмечает руководитель макрокатегории«Бытовая техника и электроника»Авито Павла Комарова.

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