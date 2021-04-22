Карта распространения коронавируса на 22 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 22 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 22 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 63 человека. При этом 73 пациента выздоровели и их выписали.

Рассказываем статистику по районам и городам:

Ижевск - 15 433

Глазов - 1 444

Воткинск - 1 370

Можга - 1 749

Сарапул - 1 184

Завьяловский район - 1 793

Алнашский район - 625

Балезинский район - 481

Вавожский район - 286

Воткинский район - 361

Глазовский район - 344

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 762

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 332

Кизнерский район - 336

Киясовский район - 217

Красногорский район - 313

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 294

Сарапульский район - 380

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 876

Шарканский район - 567

Юкаменский район - 273

Якшур-Бодьинский район - 490

Ярский район - 276

Вакцину от COVID-19 уже поставили 75 017 человек.

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