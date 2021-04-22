Карта распространения коронавируса на 22 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 22 апреля
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 22 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 63 человека. При этом 73 пациента выздоровели и их выписали.
Рассказываем статистику по районам и городам:
Ижевск - 15 433
Глазов - 1 444
Воткинск - 1 370
Можга - 1 749
Сарапул - 1 184
Завьяловский район - 1 793
Алнашский район - 625
Балезинский район - 481
Вавожский район - 286
Воткинский район - 361
Глазовский район - 344
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 762
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 332
Кизнерский район - 336
Киясовский район - 217
Красногорский район - 313
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 294
Сарапульский район - 380
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 876
Шарканский район - 567
Юкаменский район - 273
Якшур-Бодьинский район - 490
Ярский район - 276
Вакцину от COVID-19 уже поставили 75 017 человек.
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