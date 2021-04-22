Насмерть сбивший двух рабочих на дороге водитель задержан в Удмуртии 22 апреля

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Ночью 22 апреля в Можге напротив одного из домов по ул. Можгинской 27-летний водитель автомобиля «Volkswagen» сбил двух мужчин 1994 года рождения, который проводили на участке дорожные работы. Оба пострадавших скончались на месте, а водитель скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Позже молодого человека, который находился за рулем, задержали. Выяснилось, что в декабре 2020 года его лишили водительских прав на 2 года за повторное вождение пьяным.

В декабре 2020 года молодой человек был лишен водительских прав на 2 года за повторное вождение пьяным. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Момент ДТП записан на видеорегистратор. Слышно, что девушка, которая очевидно находилась в этот момент в машине, просит водителя не ехать слишком быстро.

Отмечается, что место проведения дорожных работ было ограждено специальными дорожными знаками, которые предупреждают водителей о необходимости сбросить скорость. Более того дорожники были одеты в светоотражающие жилеты.

Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

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