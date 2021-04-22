Тело застрелившего бывшую жену жителя Ижевска нашли в Татарстане

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Накануне, 21 апреля, в заброшенном доме в деревне Мукшур Агрызского района республики Татарстан обнаружены тела 35-летнего и 42-летнего жителей города Ижевска с огнестрельными ранениями. Удалось установить личность одного из погибших. Им оказался мужчина, который находился в розыске по подозрению в причастности к убийству бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Татарстан.

Напомним, ранее выдвигалась версия о том, что злоумышленники могут скрываться на территории деревни Мукшур, где проживал отец одного из них. Поэтому на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они блокировали мужчин в заброшенном доме. После этого один из подозреваемых застрелил другого. А далее раздался еще один выстрел, в результате которого и были найдены два тела с огнестрельными ранениями.

На данный момент по факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Проводятся следственные действия.

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