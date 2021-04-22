Теплоходы начнут ходить по Ижевскому пруду в майские праздники Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Теплоходы должны начать ходить по Ижевскому пруду в майские праздники. Конечно, дата начала теплоходного сезона будет зависеть от погоды. Об этом рассказал генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+).

«В майские праздники, я абсолютно уверен, теплоходы будут работать», - говорит он.

Сейчас техника готовится к эксплуатации: проводятся все необходимые проверки и экспертизы.

Сергей Буторин рассказал, что курсировать теплоходы будут по прошлогодним маршрутам. Однако, цена на билет незначительно повысится. Он заметил, что стоимость рейсов не повышалась уже два года.

В 2021 году также будут курсировать детский и гастрономические рейсы, а еще «Теплоход здоровья». Любой желающий сможет приобрести билет, а на борту их будут ждать квалифицированные специалисты: от терапевта до психолога.

Также генеральный директор АО «Парки Ижевска» рассказал, что ремонт пристани в этом году не планируется, так как 2020 год оказался полностью нерабочим.

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